12 Просмотры 1000шт. 31 1000 / 10000000 Детали Просмотры 1000шт. Старт от 5 до 60 минут. Минимальный заказ - 1000 штук, максимальный заказ - 5 миллионов просмотров.

✅ Для заказа просмотров, укажите ссылку на нужное видео формата: https://vm.tiktok.com/********/

Допускаются только открытые аккаунты.

21 Лайки 1000шт. 310 150 / 1000 Детали Лайки 1000шт. Время запуска - до 12 часов.

Скорость - до 5к в день.

Допускаются только открытые аккаунты.

Для заказа укажите ссылку на видео

17 Подписчики НИЗКОЕ качество 1000шт. 410 100 / 1000 Детали Подписчики НИЗКОЕ качество 1000шт. Для заказа нужно добавить ссылку на аккаунт.

Возможны списания. ГЕО - весь мир. Аккаунты низкого качества, возможны пустые профили.

Старт от 1 часа, до 5000 подписчиков в день.

18 Подписчики СРЕДНЕЕ качество 1000шт. 690 100 / 1000 Детали Подписчики СРЕДНЕЕ качество 1000шт. Для заказа нужно добавить ссылку на аккаунт.

Минимальные списания. ГЕО - весь мир. Аккаунты среднего качества, с минимально заполненной страницей.

Старт от 1 часа, до 7500 подписчиков в день.

20 Репосты 1000шт. 700 50 / 150000 Детали Репосты 1000шт. Укажите ссылку на видео. Только открытые аккаунты

Старт: от мгновенно до 6 часов

Скорость: до 1000 в сутки (чем больше объем, тем быстрее)

❗Если видео УДАЛЯЕТЕ, БЛОКИРУЕТЕ ИЛИ СКРЫВАЕТЕ, ЗАКАЗ ОТМЕЧАЕТСЯ ЗАВЕРШЕННЫМ!





19 Подписчики ВЫСОКОЕ качество 1000шт. 990 100 / 25000 Детали Подписчики ВЫСОКОЕ качество 1000шт. Для заказа нужно добавить ссылку на аккаунт.

Минимальные списания, 30 дневная гарантия. ГЕО - весь мир. Аккаунты высокого качества с проявленной активностью.

Старт: от мгновенно до 2 часов.

Скорость: до 7К подписчиков в день.

16 Комментарии НЕЙТРАЛЬНЫЕ 1000шт. 2000 10 / 150000 Детали Комментарии НЕЙТРАЛЬНЫЕ 1000шт. Нейтральные русскоязычные комментарии от случайных аккаунтов, возможны эмодзи.

Для заказа укажите ссылку на публикацию.

Станица должна быть открытой.

Возможность комментирования должна быть включена.

15 Комментарии ПОЗИТИВНЫЕ 1000шт. 2000 10 / 150000 Детали Комментарии ПОЗИТИВНЫЕ 1000шт. Позитивные русскоязычные комментарии от случайных аккаунтов, возможны эмодзи.

Для заказа укажите ссылку на публикацию.

Станица должна быть открытой.

Возможность комментирования должна быть включена.