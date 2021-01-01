Услуги

Инстаграм

ID Имя За 1000 шт.(₽) Мин / Mакс заказ Описание
7
Лайки НИЗКОЕ качество 1000шт.
150
100 / 150000
6
Лайки ВЫСОКОЕ качество 1000шт.
280
50 / 5000
5
Подписчики НИЗКОЕ качество 1000шт.
360
50 / 15000
32
Подписчики ВЫСОКОГО качества 1000 шт.
1100
50 / 5000
11
Комментарии НЕЙТРАЛЬНЫЕ 1000шт.
2000
10 / 20000
10
Комментарии ПОЗИТИВНЫЕ 1000шт.
2000
10 / 200000
8
Комментарии СЛУЧАЙНЫЕ 1000шт.
2000
10 / 200000

ТикТок

ID Имя За 1000 шт.(₽) Мин / Mакс заказ Описание
12
Просмотры 1000шт.
31
1000 / 10000000
21
Лайки 1000шт.
310
150 / 1000
17
Подписчики НИЗКОЕ качество 1000шт.
410
100 / 1000
18
Подписчики СРЕДНЕЕ качество 1000шт.
690
100 / 1000
20
Репосты 1000шт.
700
50 / 150000
19
Подписчики ВЫСОКОЕ качество 1000шт.
990
100 / 25000
16
Комментарии НЕЙТРАЛЬНЫЕ 1000шт.
2000
10 / 150000
15
Комментарии ПОЗИТИВНЫЕ 1000шт.
2000
10 / 150000
14
Комментарии СЛУЧАЙНЫЕ 1000шт.
2000
10 / 150000

Яндекс.Дзен

ID Имя За 1000 шт.(₽) Мин / Mакс заказ Описание
23
Дочитывания 35 секунд 1000шт.
260
100 / 100000
24
Дочитывания 50 секунд 1000шт.
440
100 / 100000
25
Дочитывания 65 секунд 1000шт.
530
100 / 100000
26
Дочитывания 95 секунд 1000шт.
620
100 / 100000
27
Дочитывания 155 секунд 1000шт.
1150
100 / 100000
29
Лайки 1000шт.
1200
50 / 10000
28
Подписчики 1000шт.
1210
50 / 10000

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Контактная информация

  • Тел: по всем вопросам пишите на эл.почту
  • E-mail: dosmm.ru@mail.ru
  • Время работы: c 10:00 до 18:00 по будням