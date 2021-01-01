|12
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Просмотры 1000шт.
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31
|1000 / 10000000
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Старт от 5 до 60 минут. Минимальный заказ - 1000 штук, максимальный заказ - 5 миллионов просмотров.
✅ Для заказа просмотров, укажите ссылку на нужное видео формата: https://vm.tiktok.com/********/
Допускаются только открытые аккаунты.
|21
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Лайки 1000шт.
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310
|150 / 1000
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Время запуска - до 12 часов.
Скорость - до 5к в день.
Допускаются только открытые аккаунты.
Для заказа укажите ссылку на видео
|17
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Подписчики НИЗКОЕ качество 1000шт.
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410
|100 / 1000
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Для заказа нужно добавить ссылку на аккаунт.
Возможны списания. ГЕО - весь мир. Аккаунты низкого качества, возможны пустые профили.
Старт от 1 часа, до 5000 подписчиков в день.
|18
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Подписчики СРЕДНЕЕ качество 1000шт.
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690
|100 / 1000
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Для заказа нужно добавить ссылку на аккаунт.
Минимальные списания. ГЕО - весь мир. Аккаунты среднего качества, с минимально заполненной страницей.
Старт от 1 часа, до 7500 подписчиков в день.
|20
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Репосты 1000шт.
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700
|50 / 150000
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Укажите ссылку на видео. Только открытые аккаунты
Старт: от мгновенно до 6 часов
Скорость: до 1000 в сутки (чем больше объем, тем быстрее)
❗Если видео УДАЛЯЕТЕ, БЛОКИРУЕТЕ ИЛИ СКРЫВАЕТЕ, ЗАКАЗ ОТМЕЧАЕТСЯ ЗАВЕРШЕННЫМ!
|19
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Подписчики ВЫСОКОЕ качество 1000шт.
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990
|100 / 25000
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Для заказа нужно добавить ссылку на аккаунт.
Минимальные списания, 30 дневная гарантия. ГЕО - весь мир. Аккаунты высокого качества с проявленной активностью.
Старт: от мгновенно до 2 часов.
Скорость: до 7К подписчиков в день.
|16
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Комментарии НЕЙТРАЛЬНЫЕ 1000шт.
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2000
|10 / 150000
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Нейтральные русскоязычные комментарии от случайных аккаунтов, возможны эмодзи.
Для заказа укажите ссылку на публикацию.
Станица должна быть открытой.
Возможность комментирования должна быть включена.
|15
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Комментарии ПОЗИТИВНЫЕ 1000шт.
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2000
|10 / 150000
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Позитивные русскоязычные комментарии от случайных аккаунтов, возможны эмодзи.
Для заказа укажите ссылку на публикацию.
Станица должна быть открытой.
Возможность комментирования должна быть включена.
|14
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Комментарии СЛУЧАЙНЫЕ 1000шт.
|
2000
|10 / 150000
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Позитивные и нейтральные русскоязычные комментарии от случайных аккаунтов, возможны эмодзи.
Для заказа укажите ссылку на публикацию.
Станица должна быть открытой.
Возможность комментирования должна быть включена.